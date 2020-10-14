TİKA'dan Bosna Hersek'te çilek yetiştiriciliğine destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Cazin şehrinde çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için 25 aileye fide ve sulama sistemi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaş sonrası ekonominin ciddi anlamda zarar gördüğü anımsatıldı. Açıklamada, TİKA'nın, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok projeyi hayata geçirdiği ifade edildi.

Cazin'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Meyve ve Sebze Yetiştiricileri Derneği iş birliğinde yapılan proje kapsamında kırsal kesimlerde yaşayan 25 aileye fide ve sulama sistemi yardımında bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, ailelerin geçimlerini sağlamaya yetecek kadar gelir elde etmelerinin hedeflendiği aktarıldı.

Dernek Başkanı Irfan Hodzic, kırsal kalkınma alanında ülkenin yerel üretim yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi alanında çalıştıklarını, üretilen ürünlerin bölgesel satışı konusunda üyelerine destek verdiklerini söyledi.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da kırsal kalkınma alanında gerçekleştirilen projelerde bölgeye özgü doğal kaynakların ve insan gücünün kullandığını, gerçekleştirilen üretimin bölgeye geçim kaynağı sağladığını ve ülkenin kalkınmasına destek sunduğunu aktardı.

Bosna Hersek'in üretim yapısına uygun projelerin, TİKA'nın oluşturmaya çalıştığı kendi kendine yetebilen üretim modeline uyması sebebiyle değerli olduğu belirten Ünal, benzer projelere önümüzdeki dönemde da devam edileceğini belirtti.