TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek - Son Dakika

TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gorajde Sehara Kadınlar Derneği bünyesinde düzenlenecek el sanatları atölyelerinde kullanılmak üzere sarf malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gorajde Sehara Kadınlar Derneği bünyesinde düzenlenecek el sanatları atölyelerinde kullanılmak üzere sarf malzemesi desteğinde bulundu.

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında patlak veren savaş sebebiyle yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti, aileler dağıldı ve insanlar doğduğu topraklardan göçmek zorunda kaldı. Yaşanan savaşın yıkıcı fiziksel ve psikolojik yükünü omuzlarında en çok hisseden kadınların hayata yeniden tutunabilmeleri ve ekonomik olarak desteklenmeleri adına ülke genelinde çeşitli alanlarda dernekler ve birlikler kuruldu. Bunlardan bir tanesi olan Gorajde şehrindeki Sehara Kadınlar Derneği, 2012 yılından beri savaş ve şiddet mağduru kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve toplumsal hayata kazandırılması kapsamında bünyesinde bulunan el sanatları atölyesinde çalışma terapisi gerçekleştiriyor. Düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında kadınlara dokuma, dikiş, hediyelik eşya ve takı üretimi konularında eğitimler veriliyor. Eğitim sürecinde üretilen el yapımı ürünler düzenlenen sergiler aracılığı ile tüketicilere ulaştırılıyor ve elde edilen gelir üretim aşamasında emek sunan mağdur kadınlara gelir olarak dönüyor.

2020 yılı içerisinde düzenlenecek atölye eğitimleri kapsamında ihtiyaç duyulan pamuk, yün, iplik gibi çeşitli sarf malzemeler TİKA tarafından temin edildi. Malzemelerin teslim töreninde konuşan Dernek Başkanı Fadila Radmiloviç, toplumun kırılgan grupları arasında yer alan savaş ve şiddet mağduru kadınlara yönelik sunulan atölye eğitimlerinin yaşamış oldukları travmanın unutulması ve sosyal hayata tekrar adaptasyonlarına büyük katkı sağladığını belirtti. Radmiloviç, mağdur kadınların ekonomik olarak desteklenmesi kapsamında TİKA aracılığı ile verilen destek için Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

TİKA Saraybosna Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise, kadının güçlü olduğu bir toplumda aile ve ülkenin güçlü olacağını, TİKA'nın kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasına yönelik projelere önem verdiğini, dernek bünyesinde düzenlenen atölye çalışmaları ile mağdur kadınların sosyal hayata tekrar kazandırılması ve ekonomik olarak desteklenmesi projesinin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti. - ANKARA

TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek
TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek
TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek

Kadınlar Derneği, Saraybosna, Şiddet, TİKA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'te kadınların güçlenmesine destek - Son Dakika

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