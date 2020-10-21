TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek - Son Dakika

TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek

21.10.2020 15:43
TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Federasyonu Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü bünyesinde hizmet veren laboratuvarda kullanılmak üzere teknik ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Federasyonu Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü bünyesinde hizmet veren laboratuvarda kullanılmak üzere teknik ekipman desteğinde bulundu.

Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü bünyesinde hizmet veren tarım laboratuvarı, ülkenin federasyon düzeyinde hizmet verme yetkisine sahip donanımlı dört laboratuvarından biri olarak faaliyet gösteriyor. 2000 yılında kurulan laboratuvar ISO/IEC 17025 uluslararası standardı yetkinliğine sahip olup, Una Sana Kantonu'nda yer alan sekiz belediyede kayıtlı çiftçilere ve firmalara yönelik yılda ortalama binden fazla analiz yapıyor. Yapmış oldukları uygunluk, değerlendirme ve analizler sadece Bosna Hersek'te değil Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerliliğe sahip. Toprak, gıda (bal) ve hayvan yemi üzerine analiz hizmeti sunan laboratuvara TİKA tarafından sağlanan teknik destekle bölgede son zamanlarda en çok ihtiyaç duyulan gübre ve atık su üzerine de hizmet sunma imkanı kazandırıldı.

Una Sana Kantonu Tarım Enstitüsü Laboratuvarı, bulunduğu konum itibarıyla ülkenin kuzeyindeki Hırvatistan sınır kapısına komşu. Temin edilen teknik cihazlar sayesinde iki ülke arasındaki Izai sınır kapısından gerçekleştirilen tarımsal ithalat ve ihracat kapsamında ihtiyaç duyulan rapor ve analizler Saraybosna'da bulunan laboratuvara gönderilmeden yerinde gerçekleştirilebilecek.

Temin edilen teknik cihazların teslim töreninde konuşan laboratuvar direktörü Mehira Perviz, proje ile mineral gübre ve atık su konularında analiz yapma kabiliyetine kavuştuklarını ve sunmuş oldukları hizmet yelpazesini genişlettiklerini ifade etti. Perviz, bölgede faaliyet gösteren üreticilerin ve ithalat/ihracat yapan firmaların bu konudaki ihtiyacının karşılanmasına destek veren TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal ise, temin edilen teknik cihazların tarımsal ticaretin geliştirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan rapor ve analizlerin daha kısa sürede ve az maliyetle yerinden yapılabilmesine imkan tanıması bakımından önemli olduğunu aktardı. Ünal, tarım alanında üreticilerin ve kamu kurumlarının karşılaştıkları engellerin aşılması ve ülke potansiyelinin tam anlamıyla kullanılması konusunda sürdürülen çalışmaların devam ettiğini belirtti. - ANKARA

TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek
TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek

Avrupa Birliği, Saraybosna, Tarım, TİKA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Bosna Hersek'te tarım kapasitesinin geliştirilmesine destek - Son Dakika

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