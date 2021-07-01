Tika'dan Bosna Hersek'teki Ayvaz Dede Şenliklerine Destek - Son Dakika

Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan Erenlerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına 500 yılı aşkındır düzenlenen etkinliğe Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu Mehter Takımı katıldı.

Bosna Hersek'in önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan Ayvaz Dede Şenliklerinin 511'incisi bu yıl 26-27 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başlarında fesleri, sırtlarında geleneksel kıyafetleri ve ellerinde taşıdıkları sancaklarıyla Travnik şehri yakınındaki Karaula kasabasında toplanan gruplar, ülkemizden katılım gösteren mehter takımı tarafından seslendirilen eserler eşliğinde merkezi programın yapılacağı Prusac'a doğru hareket etti.

TİKA desteğiyle katılım gösteren mehter takımı tarafından çalınan "Genç Osman", "Hücum Marşı", "Fetih Marşı", "Ceddin Deden" eserleri seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Orta Bosna'da Kraula, Prusac kasabaları ve Ajvatovica dağında Boşnakların İslam dinini kabul etmesinin önemli sembollerinden biri olan Ayvaz Dede anısına her yıl Haziran ayının son Pazar günü şenlikler düzenleniyor.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden olan Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 500 yılı aşkın süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağa gelip burada 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, bir gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken, bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkı da İslam'a geçti.

Akhisar'dan geldiğine inanılan Ayvaz Dede bir alperen derviştir. Aktarılan rivayete göre, yaşanan uzun süreli kuraklık esnasında yapmış olduğu dua ve ibadet ile kayaları yararak Boşnakların su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmuştur. Nesilden nesile aktarılan "duasıyla kayaları yararak su getirme söylencesi" geçmişte olduğu gibi günümüzde de Bosna kasabalarından atları, kırmızı fesleri ve Osmanlı sancaklarıyla katılan Boşnaklar tarafından coşkuyla kutlanmaktadır. Ayrıca; bahse konu şenliklere ülkemizden de olmak üzere birçok yabancı misafir de ilgi göstermektedir.