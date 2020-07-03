TİKA'dan Botsvana'ya gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Botsvana'nın başkenti Gaboron'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla 1000 aileye gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Botsvana'da ofisi bulunmayan TİKA, bu coğrafyaya ulaşarak salgından etkilenen ailelere yardım elini uzattı.

Gaboron Büyükşehir Belediyesi, Botsvana Yerel Yönetimler, Kırsal Kalkınma Bakanlığı ve Botsvana Müslüman Birliği ile iş birliği yapılarak Gaboron'a bağlı Naledi Mahallesi ve Rasesa köyünde ihtiyaç sahibi 1000 aileye ulaşıldı.

Bu yardımların salgınla mücadelede oldukça etkili olduğunu ifade eden Botsvana Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı yetkilileri, TİKA ve Türkiye'nin Gaboron Büyükelçiliğine olan takdirlerini yayımladığı teşekkür mektubuyla ifade etti.

Teslim törenine Gaboron Büyükelçisi Meltem Büyükkarakaş, Botsvana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Slumber Tsogwane ve çok sayıda yetkili katıldı.

Büyükelçi Büyükkarakaş, burada yaptığı konuşmada, pirinç, şeker, süt gibi temel gıda maddelerinden oluşan toplam 27 tonluk gıda paketlerinin salgından etkilenen ve yardıma ihtiyacı olan 1000 aileye dağıtılmak üzere Gaboron devletine teslim edildiğini belirtti.

Büyükkarakaş, Botsvana'nın salgına karşı aldığı kapsamlı önlemleri ve yardım programlarını takdirle karşıladığını vurgulayarak, "Kovid-19 salgını küresel bir salgındır ve bu salgınla savaşmak için küresel bir mücadele gereklidir. Bu yüzden tüm dünyada ihtiyacı olan insanlara uzanan yardım ellerinin artırılması gereklidir." dedi.