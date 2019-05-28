TİKA'dan Brezilya'daki Afrikalı Müslümanlara iftar

SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi Mescidinde Afrika kökenli Müslümanlara iftar verildi.

SAO Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğu organizasyonuyla Bilal Habeşi Mescidinde Afrika kökenli Müslümanlara iftar verildi.

TİKA'nın, 2017 yılında tefriş ettiği Bilal Habeşi Mescidinde her yıl düzenlenen iftar programında, bu yıl 250 ihtiyaç sahibi Afrika kökenli Müslüman aileye Ramazan erzak paketi de dağıtıldı.

Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Sao Paulo Kültür ve Turizm Ataşesi Ahmet Canga iftar programında, Müslüman cemaat liderleri ile bir araya geldi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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