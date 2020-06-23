TİKA'dan, Burkina Faso'nun Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek - Son Dakika

TİKA'dan, Burkina Faso'nun Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Burkina Faso'nun Kovid-19'la mücadelesine destek kapsamında, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı'na hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Burkina Faso'nun Kovid-19'la mücadelesine destek kapsamında, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı'na hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

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Hijyen malzemelerinin teslimine ilişkin tören Burkina Faso Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde, Türkiye Cumhuriyeti Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar ve Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Lionel Wilfrid Ouedraogo'nun katılımıyla gerçekleşti.


Törende konuşan Büyükelçi Arar; Covid-19'le mücadelenin çok taraflı bir işbirliği gerektirdiğini, Türkiye'nin bu desteğinin Burkina Faso'daki normalleşmeyi hızlandıracağına inandığını belirtti. Arar, tüm taraflara ve özellikle bu projenin gerçekleşmesini mümkün kılan TİKA'ya teşekkür etti.


Burkina Faso Genel Sekreteri Lionel Wilfrid Ouedraogo ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yardımından dolayı müteşekkir olduklarını ve sağlanan bu desteği, köy ve şehir ayırmadan ülkenin her ucundaki sağlık tesisine ulaştıracaklarını söyledi. - ANKARA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan, Burkina Faso'nun Kovid-19 salgını ile mücadelesine destek - Son Dakika

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