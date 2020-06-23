TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği - Son Dakika

TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Burkina Faso Sağlık Bakanlığına hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Burkina Faso Sağlık Bakanlığına hijyen malzemesi desteğinde bulundu.

Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, hijyen malzemesinin teslim töreni Burkina Faso Sağlık Bakanlığı yerleşkesinde, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Ahmet Asım Arar ve Burkina Faso Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Lionel Wilfrid Ouedraogo'nun katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Arar, Kovid-19'la mücadelenin çok taraflı bir iş birliği gerektirdiğini, Türkiye'nin bu desteğinin Burkina Faso'daki normalleşmeyi hızlandıracağına inandığını belirtti.

Arar, tüm taraflara ve özellikle bu projenin gerçekleşmesini mümkün kılan TİKA'ya teşekkür etti.

Ouedraogo da Türkiye'nin yardımından dolayı müteşekkir olduklarını ve sağlanan bu desteği, köy ve şehir ayırmadan ülkenin her ucundaki sağlık tesislerine ulaştıracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Burkina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 17:18 İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı 15:18 AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:13 Selde kaybolan genç kızı arama çalışmaları yeniden başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 22:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Burkina Faso'ya hijyen malzemesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]