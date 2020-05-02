TİKA'dan Çad'a tarım desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'ın tarımsal kalkınmasına destek için güneş enerjili sulama sistemi kurdu.

Başkent Encemine'nin doğusundaki Linia bölgesinde TİKA ile Afrikalı Kadınlar Kalkınma ve Dayanışma Kooperatifi iş birliğinde başlatılan projede, sulama sitemi, tohum, gübre ve malzeme desteği sağlanarak çok sayıda kadına istihdam oluşturuldu.

Afrikalı Kadınlar Kalkınma ve Dayanışma Kooperatifi Başkanı Fatima İsa İskender, "Linia'ya ilk geldiğimizde çok zordu. Su şebekemiz, hiçbir şeyimiz yoktu. Hamdolsun talebimizi kabul eden TİKA malzeme ve su desteği sağladı. Desteklerinden dolayı, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TİKA, Afrikalı Kadınlar Kalkınma ve Dayanışma Kooperatifine, tarım aleti, tohum ve gübre desteği ile güneş enerjili 20 tonluk depodan beslenen sulama sistemi, bir malzeme deposu ve çit yaptırarak destek oldu.

Topraklarının yaklaşık üçte biri çölle kaplı Çad'da, arazilerin yüzde 30'u tarıma elverişli olsa da imkansızlıklar nedeniyle işlenemiyor.

Ülke nüfusunun yüzde 80'i ilkel yöntemlerle tarım ve hayvancılık yaparak geçiniyor.