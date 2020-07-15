TİKA'dan Çad'da balıkçı kadınlara eğitim ve araç desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Çad'da geçimini balıkçılıktan sağlayan 100 kadına eğitim ve araç desteğinde bulundu.

Başkent Encemine'de TİKA ile Çad Mesleki Eğitim ve Küçük Esnaf Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, cadde kenarlarında hijyenik olmayan şartlarda balık satarak geçimini kazanmaya çalışan 100 kadına pazarlama, hijyen ve ürün koruma konularında 6 gün eğitim verildi.

Törene Çad Mesleki Eğitim ve Küçük Esnaf Bakanı Şems el-Huda, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, yerel yetkililer ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Bakan Huda, burada yaptığı konuşmada iş birliği ve desteği için TİKA'ya teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Kaygısız da TİKA'nın başarılı projeleriyle Çad'ın kalkınması ve gelişimine destek olduğunu ifade etti.

Sertifika töreni sonrasında her kursiyere soğuk tutma özelliği bulunan seyyar balıkçı arabaları hediye edildi.