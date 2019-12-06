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TİKA'dan Çad'da Gore Mülteci Kampına su desteği

6 saat önce

Gore Mülteci kamplarında ve çevresinde bulunan 20 bini mülteci olmak üzere yaklaşık 26 bin kişiye hizmet veren UNHCR sağlık merkezine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) güneş enerjisi ile çalışan pompa sistemli su kuyusu ve depo yaptırıldı.

TİKA'dan Çad'da Gore Mülteci Kampına su desteği, System.String[]

Gore Mülteci kamplarında ve çevresinde bulunan 20 bini mülteci olmak üzere yaklaşık 26 bin kişiye hizmet veren UNHCR sağlık merkezine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) güneş enerjisi ile çalışan pompa sistemli su kuyusu ve depo yaptırıldı.


Gore Mülteci kamplarında ve çevresinde bulunan 20 bini mülteci olmak üzere yaklaşık 26 bin kişiye hizmet veren sağlık merkezine, TİKA tarafından güneş enerjisi ile çalışan pompa sistemli su kuyusu ve depo yaptırıldı. Depodan su tesisatı bulunmayan sağlık merkezine tesisat çekilerek merkez binasında ve doğumhanede sağlık personelinin kullanımına sunuldu. Yapılan sistemle sağlık merkezinin daha hijyenik şartlarda hizmet vermesine katkı sağlandı.


TİKA ve UNHCR ile birlikte organize edilen açılış törenine Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve yerel yetkililer katıldı. Törene bölge halkı ve mülteciler yoğun ilgi göstererek yerel dans ve gösterilerle eşlik ettiler.


En az gelişmiş ülkeler arasında yer alan Çad aynı zamanda 400 binden fazla mülteciye de ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Çad Hükümeti işbirliği içerisinde oluşturulan kamplarda barınmakta olan mültecilerin ihtiyaçları yeterince karşılanamıyor.


Gore bölgesinde bulunan Gondja ve Mboko Mülteci kampları ile Beureuh köyüne hizmet veren Sağlık Merkezine TİKA tarafından sağlanan güneş enerjisi ile çalışan pompalı su kuyusu, 20 ton kapasiteli çelik su deposu ve merkeze çekilen su tesisatı bölgede yaşayan halk ve mültecilerin daha iyi hizmet almasında katkı sağlayacak. Ayrıca köyün girişine yapılan mini şadırvan şeklindeki çeşmeden de Beureuh köyü halkı su ihtiyacını karşılamış olacak. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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