TİKA'dan Çadlı ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı - Son Dakika

Çad Diyanet İşleri Başkanlığındaki törene Türkiye 'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız ve Diyanet İşleri Başkanı Dr. Mahamat Khatir Issa da katıldı.

TİKA tarafından temin edilen gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Çad Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Orta Afrika ülkesi Çad 'da ramazan ayı münasebetiyle 300 aileye gıda kolisi dağıttı.

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