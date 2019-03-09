Son Dakika Haberleri: Tika'dan Çadlı Polislere Eğitim

Tika'dan Çadlı Polislere Eğitim

29 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Çadlı polislere eğitim programı düzenlendi.

Tika'dan Çadlı Polislere Eğitim, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Çadlı polislere eğitim programı düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye'nin güvenlik alanındaki tecrübesinin aktarılması ve tecrübe paylaşılması amacıyla Çad'daki emniyet teşkilatına temel istihbarat kavramları kursu verildi.

"Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında 20 Çadlı polisin katıldığı kursta, görsel ve uygulamalı eğitim programları düzenlendi.

Kurs bitiminde düzenlenen sertifika törenine, Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Çad Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Benguela Guıdjınga ve TİKA Çad Program Koordinatörü Melih Mücahid Ateş'in yanı sıra Çad emniyet yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Törende, Türkiye'nin tecrübesinden ve teknolojisinden yararlanmak istediklerini belirten Çadlı yetkililer, Türkiye'nin ülkelerine verdiği destek için teşekkür etti.

Türk polisleri yurt dışında eğitim veriyor

Uluslararası Polis Eğitim İşbirliği Projesi, TİKA ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde ?2007-2008 döneminde pilot ülke olarak seçilen Arnavutluk ve Kırgızistan'da polis gücüne eğitim verilmesiyle başladı.

Projeyle, polislik uygulamalarındaki uluslararası standartların yaygınlaştırılması, bölgesel güvenlik sorunlarına koordineli ve eşgüdüm halinde mücadele anlayışının geliştirilmesi, Türkiye'nin güvenlik iş birliği içerisinde olduğu ülkelerdeki üst düzey polis yöneticilerine ve uzmanlık gerektiren birimlere Türk polisleri tarafından eğitim verilmesi amaçlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:28 Kaynak: AA

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