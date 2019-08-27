Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım eğitimi

2 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in iki şehrinde 3 boyutlu tasarım ve modelleme eğitimi verdi.

TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım eğitimi, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in iki şehrinde 3 boyutlu tasarım ve modelleme eğitimi verdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA'nın Mesleki Eğitim ve İstihdamı Artırma Programı (MESİP) kapsamında geçen ay ve bu ay üçer hafta süreyle Cezayir Teknoloji Geliştirme ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi Başkanlığında (DGRSDT) ve Batna Üniversitesinde eğitimler düzenlendi.

Kurs boyunca temel düzeyde 3 boyutlu tasarım eğitimi alan katılımcılar, TİKA'nın her iki kuruma sağladığı 3D yazıcılarla tasarladıkları ürünleri elde etme fırsatını buldu.

Eğitimlerde başarılı olan 45 uzmana sertifikaları törenle dağıtıldı.

Başkent Cezayir'deki sertifika törenine DGRSDT Başkanı Prof. Dr. Abdelhafid Aourag, Batna'daki sertifika törenine ise Batna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Belgacem Bouzida katıldı.

Törenlerde konuşan yetkililer, eğitim faaliyetiyle ilgili olumlu düşüncelerini ifade ederek, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik yeniliklerin Cezayir'e aktarılması konusundaki faaliyetlerinin devam etmesi temennisinde bulundu.

Cezayir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama Ekrem İmamoğlu, Candan Erçetin ile birlikte İstanbullulara çağrıda bulundu Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:34:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Cezayir'de 3D tasarım eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]