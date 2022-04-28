TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

28.04.2022 16:15
TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in başkentinde ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir'in başkentinde ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı.

TİKA ve Cezayir'in Hira Derneğinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen yardım dağıtımına, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve TİKA Cezayir Koordinatörü Gökçen Kalkan da katıldı.

Yardım programı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Göktaş, TİKA'nın geleneksel hale getirdiği ramazan kumanyası dağıtım etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"TİKA'nın desteği ile temin edilen ramazan kumanyaları, Türk halkının hediyesi, mesajları ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yerel bir dernek ile yürütülen bu faaliyet ramazan ayının ruhuna yakışır bir işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildi."

Büyükelçi Göktaş, program sonrası başkentin Berraki bölgesinde bulunan Hira Derneğine ait bir anaokuluna ziyarette bulundu.

TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

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Mahinur Özdemir, Türkiye, Cezayir, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİKA'dan Cezayir'deki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı - Son Dakika
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