TİKA'dan Cezayir'e Kovid-19'la mücadelede gıda desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cezayir'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 12 ton gıda malzemesi temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık tarafından temin edilen gıda malzemeleri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir Kızılayı Başkanı Saida Benhabiles'in katıldığı bir etkinlikle Cezayir Kızılayına teslim edildi.

Büyükelçi Göktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgına karşı küresel bir mücadele verdiğinin ve dünyanın birçok köşesine yardım elini uzatma gayretinde olduğunun altını çizdi.

Dost ve kardeş ülke Cezayir'e her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Göktaş, TİKA ile Cezayir Kızılayı iş birliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TİKA'nın desteğinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Cezayir Kızılayı Başkanı Benhabiles de bu destekle yaklaşık 400 ailenin temel gıda ihtiyacına cevap verebileceklerini kaydetti.