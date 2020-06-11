TİKA'dan Cezayir'e Kovid-19 yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Cezayir Mesleki Eğitim Bakanlığına ait atölyelerde 100 bin cerrahi maske ve 2 bin 500 koruyucu kıyafet üretilecek.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, maske ve giysiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cezayir Valiliği Mesleki Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda farklı bölgelerdeki atölyelerde üretilecek.

TİKA tarafından temin edilen kumaş ve diğer üretim malzemeleri ile hazırlanacak ürünler öncelikli olarak risk grubundaki kamu çalışanlarına dağıtılacak.