TİKA'dan Cezayir'in idari altyapısına destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanlığı (CNES) bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Araştırma Merkezi kurdu.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermekte olan Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanlığı bünyesinde kurulan merkezde öncelikli olarak şehir ve bölge planlama, sağlık, ekonomi ve enerji alanlarında planlama faaliyetleri yürütülecek. İlerleyen dönemlerde Cezayir kamu kurumlarında ve belediyelerde aynı amaçla oluşturulacak birimlerde görev yapacak personellerin eğitimi de TİKA tarafından kurulan merkezde gerçekleştirilecek. Türkiye'den gelecek uzmanlar tarafından yerinde eğitim yapılacak olan araştırma merkezinde uzaktan eğitim de verilebilecek.

Cezayir Milli Ekonomi ve Sosyal Konseyi (CNES) Başkanı Prof.Dr. Redha Tir, konsey olarak TİKA ile işbirliği yapmaktan duymuş oldukları memnuniyeti ifade ederek, kurulan merkezin Cezayir'deki planlama ve bilgi merkezi oluşturma çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Tir, kurulan merkezin TİKA-CNES işbirliği açısından önemli bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.

TİKA Cezayir Koordinatörü Dr. Alparslan Çevik ise kurulan merkezde öngörülen alanlar dışında önümüzdeki dönemlerde tarım, eğitim, su, taşımacılık ve kamu güvenliği gibi birçok farklı alanlarda da planlama ve eğitim hizmetlerinin verileceğini ifade etti. Çevik, merkezin Türkiye'deki ilgili kurumlar ve üniversitelerle işbirliğinde sürekli bir eğitim ve bilgi merkezi görevini üstleneceğini de sözlerine ekledi. - ANKARA