TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek - Son Dakika

TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek

10.11.2020 12:55
TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) Cezayir'de kırsalda yaşayan kadınlara çeşitli bitkilerden yağ elde edilebilmesi amacıyla makine desteği yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) Cezayir'de kırsalda yaşayan kadınlara çeşitli bitkilerden yağ elde edilebilmesi amacıyla makine desteği yapıldı.

Cezayir'in Tipaza şehrinde kadınlar arasında dayanışmayı artırmak ve kırsalda yaşayan kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalar yürüten "Dayanışma ve Sosyal Sorunlarla Mücadele Ulusal Derneğine" TİKA tarafından, 12 farklı bitkiden yağ elde edilebilen, bir pres makinesi hibe edildi.

Dernek Başkanı Nouria Meklati, bitkisel yağların Cezayir'de önemli bir gelir kaynağı olduğunu, kırsalda yaşayan kadınların geleneksel yöntemlerle çıkardıkları yağları fuarlarda ve pazarlarda satışa sunarak gelir elde ettiklerini belirtti.

TİKA'nın sağlamış olduğu makine desteği için teşekkür eden Meklati, bu makine sayesinde daha kolay ve daha büyük miktarlarda bitkisel yağ elde edilebileceğini, elde edilen ürünlerin fuar ve pazarlarda satılmasının yanı sıra, kozmetik alanında hizmet veren firmalara da pazarlanabileceğini ifade etti. - ANKARA

TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek
TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek
TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek
TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Cezayirli Kadınlara Destek - Son Dakika


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