TİKA'dan Cibuti'de bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığı iş birliğinde ülkede Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bin aileye gıda yardımı dağıtılmaya başlandı.



Covid-19 salgınının Cibuti'de son haftalarda sıçrama göstermesi ve ülke çapında 25 Mart'tan beri uygulanan genel tecrit önlemlerinin sıkılaştırılması, başta başkent Cibuti şehri olmak üzere bütün ülkede ekonomik durgunluğa yol açtı. Cibuti hükümetinin korona virüs salgını nedeniyle aldığı önlemler sonucunda ortaya çıkan ekonomik krizle mücadeleye destek olmak üzere TİKA ve Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen gıda yardımının dağıtımına başlandı. Salgına karşı ülke çapında alınan sıkı tecrit önlemleri nedeniyle toplu olarak yapılamayan gıda yardımı dağıtımları, TİKA ve Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen kuponlar aracılığıyla dağıtılacak. Gıda yardımı kapsamında pirinç, şeker, un, hurma, ay çiçek yağı ve süt tozundan oluşan bin adet gıda paketi, Cibuti Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanlığında Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçisi S. Levent Şahinkaya ve TİKA Cibuti Program Koordinatörü Kutluhan Yücel tarafından Sosyal Hizmetler ve Dayanışma Bakanı Mouna Osman Aden'e teslim edildi.



"Bu desteğiniz halkın dayanma gücünü artıracaktır"



Bakan Mouna Osman Aden, "Geçirmekte olduğumuz bu buhranlı süreçte bu anlamlı yardımından dolayısıyla TİKA'ya teşekkür ederiz. Bu sağlık sorunu öncelikle en zayıfları tehdit etmektedir. Bu durum karşısında yoksulları desteklemenin gerekliliği büyüktür. Bu övgüye değer desteğinizin tecrit olan ailelere yansıması olumlu yönde olacaktır ve halkın dayanma gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçisi S. Levent Şahinkaya da, Cibuti'nin Covid-19 salgınına en hızlı tepki veren ülkelerden biri olduğunu ve tecrit önlemlerini hemen başlattığını belirterek, TİKA'nın yaptığı yardımın Ramazan öncesinde zor durumda kalan ailelere önemli bir getirisi olacağını ifade etti. Şahinkaya, TİKA'nın gıda yardımı dağıtım kuponlarını Türkiye Cumhuriyeti adına resmen teslim etti.



TİKA Cibuti Program Koordinatörü Kutluhan Yücel ise bu kriz günlerinde projenin hazırlık aşamasının TİKA ve proje ortağı bakanlık ekiplerinin ortak gayretleriyle tamamlandığını belirtti. Yücel, "Artık proje uygulama aşamasına geçilecek. Her yıl Ramazan ayı arifesinde geleneksel olarak yapılan gıda yardımı bu sene özel bir anlam taşımaktadır. Bu yardım, salgına karşı alınan önlemlerin güç duruma soktuğu ailelere büyük destek getirecektir" dedi.



Gıda paketlerinin Bakanlığa teslim edildiği gün TİKA ve Bakanlık yetkilileri gözetiminde gıda paketleri, bilgi tabanından seçilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. - ANKARA