TİKA'dan Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek - Son Dakika
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TİKA'dan Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Cibuti'nin başkenti Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere su pompası ve ilgili ekipman temin edildi.

TİKA'dan Cibuti'de su baskınlarından etkilenen okullara destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Cibuti'nin başkenti Cibuti'de yoğun yağışlar sonucu yaşanan su baskınlarından etkilenen okulların tahliyesinde kullanılmak üzere su pompası ve ilgili ekipman temin edildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentteki okulların büyük kısmında su tahliyelerinin yapılması için Cibuti Milli Eğitim Bakanlığına 5 dizel su pompası ve ekipmanı hibe edildi.

Doğu Afrika'nın Somali ve Cibuti kıyılarında etkili olan yoğun yağış nedeniyle başkentte su baskınları ve bunun sonucunda, büyük maddi hasar meydana gelmişti.

Cibuti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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