Tika'dan Cibuti Posta Müdürlüğüne Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cibuti Posta Müdürlüğüne mobil dağıtım birimi kuruldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğü iş birliğinde Cibuti Posta Müdürlüğüne mobil dağıtım birimi kuruldu.



TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde Cibuti posta ve kargo teslimi hizmet ağının oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan ekipman ve malzemeler Cibuti Posta Müdürlüğüne teslim edildi.



TİKA ve PTT'nin desteğiyle mobil dağıtım birimi kuran Cibuti Posta Müdürlüğü, hanelere yönelik ilk teslimatları gerçekleştirmeye başladı. Projeyle daha önce sadece şirketler arası yazışma ve misyon temsilciliklerine yönelik gerçekleştirilen teslimat ağı, şehirdeki diğer vatandaşlara da hizmet edebilecek.



Mobil dağıtım birimi, iki ülke posta müdürlükleri arasında kurulan E-AVM sistemi ile Cibuti halkının Türkiye'den internet üzerinden yapacakları alışverişlerin evlerine kadar ulaştırılmasını sağlayacak.



Cibuti, özellikle sağlık sektöründe kan örnekleri dahil birçok belge ve raporları tetkik ettirmek için Cibuti Postası aracılığıyla Türkiye'deki sağlık kuruluşlarına gönderiyor.



Cibuti İletişim Bakanlığına bağlı bir kurum olarak 1996'da kurulan Cibuti Posta Genel Müdürlüğü, 250'nin üzerindeki personeliyle hizmet veriyor.

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