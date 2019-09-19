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TİKA'dan Cibuti'ye destek

4 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Doğu Afrika ülkesi Cibuti'nin Dikhil şehrindeki Dikhil Teknik Lisesi'ne seracılık eğitimi bölümü kuruldu.

TİKA'dan Cibuti'ye destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığı iş birliğinde Doğu Afrika ülkesi Cibuti'nin Dikhil şehrindeki Dikhil Teknik Lisesi'ne seracılık eğitimi bölümü kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, lise için 2 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplam 500 metrekarelik uygulamalı sera bahçeleri oluşturuldu.

Filizlenme, fidanlık ve gübreleme atölyesi, su deposu ve güneş enerjili su pompa sistemi kurularak öğrencilere seracılık alanında eğitim programı düzenlendi.

Bölümün açılış törenine Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Dikhil Valisi Muhammed Cheiko Hassan, Dikhil Vilayeti Tarım Müdürü Abdourahman Omar Banjir ve bölgede bulunan sivil toplum temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Bakan Mahmud, "TİKA'nın kurduğu seracılık eğitim merkezi bölgede tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve genç nesillerin ziraatçiliğe yönelik en iyi koşullarda eğitilmesine imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

Mahmud, Cibuti hükümetinin hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim ve üretimin bir arada gerçekleştirilmesine imkan sağlayan proje için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Şahinkaya, Türkiye'nin, Cibuti nezdindeki kurumları aracılığıyla, iki ülke arasındaki iş birliğine olumlu ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Seracılık bölümünün ziraat mesleğinin genç nesillere aktarılması, üretimin desteklenmesi ve istihdam oluşturulması bakımından önem arz ettiğini ifade eden Şahinkaya, Türkiye'nin Cibuti ile kalkınma temelli iş birliğine önem verdiğinin altını çizdi.

Cibuti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:26 Kaynak: AA
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