TİKA'dan, Cibuti'ye tarım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Cibuti'nin Dikhil Vilayetinde bulunan Dikhil Teknik Lisesi'ne Seracılık Eğitimi Bölümü kuruldu.



Toprak yapısı nedeniyle tarım yapılabilir arazileri ülke yüzölçümünün yüzde 1'ine denk geldiği Cibuti Cumhuriyeti'nde tarımsal faaliyetlerin gerçekleştiği toplam alan ise ortalama 600 hektar üzerine yayılıyor. Kısıtlı alanda yapılan üretimler ise ülke ihtiyacının sadece yüzde 10'unu karşılayabiliyor.



Ülkenin tarımsal kalkınmasına altyapı oluşturulması ve gençlerin tarımsal faaliyetlere yönelik teşvik edilmesi ile üretim, istihdam ve gıda ihtiyacının karşılanması için TİKA tarafından Cibuti'nin tarıma elverişli bölgelerinden Dikhil Vilayeti'nde, Dikhil Teknik Lisesi'ne 2 bin metrekarelik bir alan üzerinde toplam 500 metrekarelik uygulamalı sera bahçeleri kuruldu. Ayrıca filizlenme, fidanlık atölyesi, gübreleme atölyesi, su deposu ve güneş enerjili su pompa sistemi kurularak öğrencilere seracılık alanında eğitim programı düzenlendi.



Cibuti Cumhuriyeti'nde Meslek Liseleri düzeyinde ilk defa TİKA sayesinde hayata geçirilen Seracılık Bölümü, bölge üzerinde tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, istihdam ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile Seracılık Eğitim Merkezi'nde oluşturulan satış noktası ile sürdürülebilir ve gelir getirici bir proje olarak yer alıyor.



Bölümün açılış törenine, Cibuti Milli ve Mesleki Eğitim Bakanı Moustapha Mohamed Mahmoud, Türkiye Cumhuriyeti Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Dikhil Valisi Mohamed Cheiko Hassan, Dikhil Vilayeti Tarım Müdürü Abdourahman Omar Banjir ve bölgede bulunan STK temsilcileri katıldı.



Törende konuşan Cibuti Milli Eğitim Bakanı Moustapha Mohamed Mahmoud, "TİKA'nın kurduğu Seracılık Eğitim Merkezi bölgede tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve genç nesillerin ziraat mesleğine yönelik en iyi koşullarda eğitilmesine imkan sağayacak" dedi. Projenin önemine dikkat çeken Bakan Mahmoud, Cibuti Hükümetinin hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim ve üretimin bir arada gerçekleştirilmesine imkan sağlayan bu proje için "Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA