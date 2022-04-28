TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı

28.04.2022 13:21
TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren Makasid Hastanesi'ne ilaç yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren Makasid Hastanesi'ne ilaç yardımında bulundu.

TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesi yönetimine antibiyotik, anestezi ilaçlarını içeren 42 kalem ilacı teslim etti.

Çetinkaya, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nden Filistinli hastaları tedavi eden Makasid Hastanesi yönetiminin maddi zorluk çektiği için Türkiye'den yardım istediğini ve Cumhurbaşkanlığının talimatıyla bu desteğin sağlandığını aktardı.

Hastanedeki Filistinlilerin tedavi masraflarının normalde Filistin yönetimi tarafından karşılandığını aktaran Çetinkaya, son dönemde Filistin hükümetinin ekonomik sıkıntıları nedeniyle hastanenin mali darboğaz içinde olduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, hastane çalışanlarının "fedakar" biçimde aylarca maaş almadan çalışmak zorunda kaldığını, bir dönem personelin greve gittiğini belirtti.

Filistin hükümetinin bir miktar para göndermesiyle personelin işine döndüğünü ve hastanenin yeniden faaliyete geçtiğini kaydeden Çetinkaya, sağlık kuruluşunun aylık yaklaşık 2 milyon dolar maaş, 1 milyon dolar da ilaç gideri olduğunu söyledi.

Çetinkaya, Makasid Hastanesi'nin tüm Filistin'den ve özellikle de sağlık sisteminin çökme noktasında olduğu Gazze'den gelen hastalar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye ve Erdoğan'a teşekkür

Makasid Hastanesi Başhekimi Adnan Muhammed Ferhud, hastanenin yaşadığı mali kriz nedeniyle en basit tıbbi malzemeye bile ihtiyaç duyduklarını, bu desteğin kendileri için gerekli olduğunu ve büyük önem arz ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına, hükümetine ve TİKA'ya teşekkür eden Ferhud, Mescid-i Aksa'da yaralanan herkesin Makasid Hastanesi'ne getirildiğini, son olaylarda 200, geçen yıl ise 1000 yaralıyı tedavi ettiklerini anlattı.

Başhekim Ferhud, son olaylarda 9 kişinin yoğun bakım ünitesine alındığını, 9'unun ameliyat edildiğini, 4 kişinin yüzünden, birçok kişinin ise göğüs ve yukarı bölgesinden yaralandığını, hepsini tedavi ederek evlerine gönderdikleri için sevinçli olduklarını dile getirdi.

TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı
TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı
TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı

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Doğu Kudüs, İşgal, İlaç, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastaneye ilaç yardımı - Son Dakika


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