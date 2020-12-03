TİKA'dan Dünya Engelliler Günü'nde Çadlı engellilere eğitim ve malzeme desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Çad'daki bir grup engelliye mesleki eğitimin ardından tekerlekli sandalye ile deri işleme ve ayakkabı tamir malzemesi hediye etti.

TİKA Encemine Program Koordinasyon Ofisi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çad'ın başkenti Encemine'de, Çad Kadın Bakanlığı ve Engelli Dernekleri ile bir etkinlik düzenledi.

Çad Kadın Bakanı Amina Priscille Longoh, törende yaptığı konuşmada, "Her alanda yakın iş birliği yapan Türkiye Cumhuriyetine ve TİKA'ya teşekkür ediyorum." dedi.

TİKA Koordinatörü Melih Mücahid Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Encemine'de daha önceden 25 fiziksel engelliye "Deri İşleme ve Ayakkabı Tamir Eğitimi" verdiklerini, 5 haftalık eğitimi tamamlayan katılımcılara engelli arabaları ile deri işleme ve ayakkabı tamir malzemeleri seti hediye ettiklerini söyledi.

Ateş, projeyle engellilerin sosyal hayata katılmalarının yanı sıra meslek sahibi olmaları ve üretime katkı sunmalarının amaçlandığını belirterek, kalkınma için mesleki eğitim projelerine büyük önem verdiklerini ifade etti.