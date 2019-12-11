TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek - Son Dakika

TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) Ekvador'da otistik çocuk ve yetişkinlerin eğitim gördüğü merkeze ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, (TİKA) Ekvador'da otistik çocuk ve yetişkinlerin eğitim gördüğü merkeze ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Amerika ülkesi Ekvador'un tarihi Cuenca kentinde 223 otistik öğrencisi bulunan Agustin Cueva Tamariz Özel Eğitim Merkezine, jimnastik, psikolojik ve psikometrik materyalin yanı sıra özel eğitim setlerinin de yer aldığı ekipman yardımı yapıldı.

UNESCO'nun dünya mirası listesinde bulunan Cuenca kentindeki okula sağlanan destekle ülkede bu alanda faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının altyapısına da katkı verilmiş oldu.

Yardımların teslim töreninde konuşan Ekvador Eğitim Bakanı Monserrat Creamer, "TİKA'nin sağladığı destekle öğrencilerin daha modern ve nitelikli şartlarda hizmet alabilecek olmasının çok sevindirici" olduğunu vurguladı.

Creamer, "Burada hizmet veren öğretmenler büyük bir özveriyle görev yapmakta. Öğrencileri ile profesyonel ve duygusal bağ kurabilmektedir. Bu özellikler, özel eğitim veren öğretmenleri iyi öğretmen yapan şartlardandır. Dünya Engelliler Gününde bu alanda hizmet veren tüm öğretmenleri kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA heyeti, teslim töreninin ardından Ekvator Milli Eğitim Bakanı Monserrat ile Dünya Engelliler Günü kapsamında Manuela Garaicoa de Calderon Okulunda düzenlenen "Farklıyız, Bir Bütünüz" başlıklı programa katılarak şehir genelinde özel eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları gösterileri izledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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