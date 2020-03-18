TİKA'dan Etiyopya'da Odun Taşıyan Kadınlar Derneğine destek - Son Dakika
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TİKA'dan Etiyopya'da Odun Taşıyan Kadınlar Derneğine destek

26 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçimini odun taşıyarak ve kıyafet dokuyarak sağlayan kadınlara ait dernek ve derneğe ait sıhhi alanlar yenilenerek su deposu inşa edildi.

TİKA'dan Etiyopya'da Odun Taşıyan Kadınlar Derneğine destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da geçimini odun taşıyarak ve kıyafet dokuyarak sağlayan kadınlara ait dernek ve derneğe ait sıhhi alanlar yenilenerek su deposu inşa edildi.


Etiyopya'nın başkenti Başkent Addis Ababa'da bulunan 3 bin metre yüksekliğindeki Entoto Tepesi'nde odun taşıyarak ve dokuma atölyesinde dokudukları yöresel kıyafetler ile geçimlerini sağlamaya çalışan kadınlara ait dernek, ruhsatın yenilememesinden dolayı dernek vasfını kaybetmişti. Buna rağmen dernek bahçesindeki duş kabinini kiralayarak ayakta kalmaya çalışan kadınlar, diğer yandan odun taşımaya alternatif olarak kurdukları 90 metrekare büyüklüğündeki dokuma atölyesinin çatısının akmasından ve penceresinin bulunmamasından dolayı çok zor şartlarda ve düşük kapasite ile çalışmak durumunda kalıyordu.


Odun Taşıyan Kadınlar Derneğini ziyaret eden TİKA'nın girişimleri sayesinde, derneğin yeniden ruhsata kavuşması sağlandı. Ardından derneğin gelir elde ettiği ve oldukça eskimiş haldeki tek duş kabininin yerine dört duş kabini ve su deposu inşa edildi. Dernek üyelerinin kullandığı ve sağlığı tehdit eden diğer sıhhi alanlar da yeniden inşa edilerek sağlığa uygun hale getirildi.


Derneğin dokuma atölyesinin çatısı tamir edilerek, penceresi bulunmayan atölyeye yeni pencereler takıldı. Boya, bakım ve çevre düzenlemesinin yapılmasıyla tamamlanan proje ile derneğin fiziki altyapısı iyileştirildi.


Proje öncesi yalnızca 4 kadının üretim yapabildiği dokuma atölyesinde, kapasite 22 kadına çıkartılarak üretim kapasitesinin arttırılması sağlandı. Geleneksel kadın kıyafetleri üretilen atölye'de vardiyalı çalışma sistemine geçişle birlikte odun taşıma yerine dokuma yapacak kadın sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.


Projenin tamamlanmasının ardından, derneği ziyaret eden Kadın ve Çocuk Bakanlığı heyeti, Odun Taşıyan Kadınlar Derneği'nin ürettiği geleneksel kadın kıyafetlerini kıyafet çarşısı içinde satılabilmesi için derneğe satış alanı tahsis edileceğinin müjdesini verdi. - ANKARA

Addis Ababa, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:39 Kaynak: İHA

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