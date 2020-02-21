TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek - Son Dakika

TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek

7 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bin 590 öğrencisi bulunan Mekanisa Abadir Okulunun sıhhi alanlarını yenileyerek oyun parkı kurdu.

TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bin 590 öğrencisi bulunan Mekanisa Abadir Okulunun sıhhi alanlarını yenileyerek oyun parkı kurdu.


Mekanisa Abadir Derneğinin etrafında toplanan gönüllülerin oluşturduğu bir okul olan Mekanisa Abadir Okulu, anaokulu dahil olmak üzere 12 sınıfa eğitim veriyor. Farklı büyüklük ve mevcutlarda olmak üzere toplam 24 sınıfı olan okulda bin 590 öğrenci eğitim görüyor. Bu okulun mezunları okulu terk etmeyerek gönüllü olarak okul için çalışmaya devam ediyor. Gönüllülerin TİKA'ya yaptığı başvuru ile başlatılan proje kapsamında öncelikli olarak öğrencilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen sıhhi alanlara müdahale edilerek, okul bahçesinde bulunan ve öğrencilere daha hijyenik şartlarda hizmet sunabilmek amacıyla lavabolar yenilendi. Giriş çıkışlarda ve tuvalete erişimlerinde çamura basmamaları amacıyla yürüme yolu yapılarak öğrencilere okulu sevdirmek ve dolayısıyla derslerdeki başarıyı arttırmak amacıyla okul bahçesinde bir oyun parkı kuruldu. - ANKARA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu
Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi Türkiye için Patriot iddiaları güçleniyor! ABD reddetti, 2 ülke öne çıktı

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:58:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Etiyopya eğitim altyapısına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]