TİKA'dan Fırat Kalkanı Harekat bölgesine mesleki eğitim desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele projelerini hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşının eğitim ve öğretim faaliyetlerini son derece olumsuz etkilediği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü Suriye Koordinasyon Birimi tarafından organize edilen, Azez'de mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik, bölgede bulunan berberlik, kuaförlük, el sanatları, terzilik, dikiş, nakış ve yün kursu için TİKA tarafından malzeme desteği sağlandı.

TİKA tarafından, Kovid-19 salgınına karşı Ahtarin, Azez, Çobanbey, Mare ve Soran bölgelerindeki 350 okul ve 5 halk eğitim merkezi bünyesindeki yaklaşık 110 bin öğrenci, 2 bin kursiyer ve 4 bin 500 personelin eğitim öğretimlerine devam edebilmesi, bölgedeki sağlık çalışanlarının korunması için dezenfektan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Azez Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Dezenfektan Üretim Atölyesi kurma projesi de gerçekleştirdi.

Projelerin açılış töreni, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Kamil Kolabaş, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile Azez Yerel Yönetim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim projesi ile Türkiye'nin hem bu alanda sahip olduğu bilgi ve deneyimin paylaşılması hem de gönüllü geri gönderme mekanizmalarının yaygınlaştırılarak etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.