Tika'dan Fizan'a Eğitim Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Libya'daki bir üniversiteye donanım desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Libya'daki bir üniversiteye donanım desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya'nın Fizan bölgesinde bulunan Ubari şehrindeki Zliten Al Asmariyya İslam Üniversitesi Şeriat ve Kanun Fakültesine donanım desteği sağlandı.



Proje kapsamında bölgede yaşanan çatışmalarda zarar gören fakültenin idari bürosuna ve dersliklerine malzeme tedariğinde bulunuldu.



Fakülte Dekanı Dr. Ebubekir Muhammed İsa, TİKA ile sağlık ve eğitim başta olmak üzere bölgede geliştirilebilecek kalkınma iş birliği projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.



İsa, "Gündeme gelen eğitim alanındaki projelerinin hayata geçirilmesinden çok memnunuz. Özellikle gençlerin eğitim imkanlarının geliştirilmesiyle cehalet ortadan kalkacak ve gençler silahlı grupları terk ederek, eğitim kurumlarına yönelecek." ifadelerini kullandı.



Verdikleri destekten ötürü Türkiye ve TİKA'ya teşekkür eden Dekan, bu tür projelerin artmasının bölgesel barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağını, projelerin bölge insanının birçok sıkıntısını hafifletileceğini söyledi.



TİKA, Fizan'ın Sebha-Bıraq Şati ile Garife kentlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi yetim ve savaş mağduru 200 öğrenciye bir yıl yetecek eğitim materyali desteğinde bulunmuştu.

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