TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı - Son Dakika
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TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

07.04.2022 17:54

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımına başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımına başladı.

TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de başlatılan gıda yardımının işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı da kapsayan bir projenin parçası olduğunu söyledi.

Çetinkaya, proje kapsamında ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 3 bin 650 gıda kolisi ve 35 bin iftar öğününün dağıtılacağını kaydetti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, gıda yardımı, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı
TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı
TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı

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Gazze Şeridi'nin Han Yunus Kentinde İftar Yemeği Hazırlığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus Kentinde İftar Yemeği Hazırlığı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan, Gazze Şeridi'nde iftar yemeği ve gıda kolisi dağıtımı - Son Dakika


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