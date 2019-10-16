Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı
Son Dakika Güncel TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı

TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki hastanelere ilaç yardımında bulundu.

TİKA'dan Gazze'ye ilaç yardımı, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze'deki hastanelere ilaç yardımında bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki mevcut ilaç sıkıntısı nedeniyle TİKA'ya iletilen talep üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere, ilaç desteği sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, tıbbi yardımın kalp ve sindirim ilaçları başta olmak üzere 7 farklı ilaç türünü kapsadığı ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze'de, uzun zamandır sağlık sektöründe ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre, depolardaki temel ilaçların yüzde 50'si, tıbbi malzemelerin yüzde 25'i, kan bankalarının ise yüzde 60'ı tükendi.

Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:13 Kaynak: AA
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