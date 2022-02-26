TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı - Son Dakika
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TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı

26.02.2022 10:51
TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardım yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardım yardımı yaptı.

TİKA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Afrika ülkelerine insani yardım ve kalkınma desteklerinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Simoa Mendes Ulusal Hastanesi pediatri yoğun bakım ünitesine temin edilen kuvözler, başkent Bissau'da törenle Gine-Bissau Sağlık Bakanlığına teslim edildi." ifadesi kullanıldı.

Hastanede tedavi gören ihtiyaç sahibi çocuklar için okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardım kiti de dağıtıldı.

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Batı Afrika, Afrika, Gine, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Gine Bissau'ya sağlık ve eğitim yardımı - Son Dakika


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