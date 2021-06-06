Tika'dan Gine'de Meyve Yetiştiricileri Federasyonuna Traktör - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Aşağı Gine Meyve Yetiştiricileri Federasyonu'na ananas, mango ve papaya meyvelerinin üretiminin artırılması amacıyla traktör, 8 ton yük kapasiteli römork, diskaro ve pulluk desteğinde bulundu.

Traktör teslim programında konuşan Federasyon Başkanı Mousa Camara "TİKA'nın traktör ve bütün aksesuarlarından oluşan desteği ile her yıl 3. 000 dönüm üzerinde araziyi tarıma açacağız. 2019 yılı içerisinde TİKA'nın finansman desteği ile 1. 000 dönüm araziyi iş makinaları ile temizleyip ananas tarımına açmıştık. Traktörümüz olmadığı için 100 hektarın şu ana kadar 35 hektarında ananas dikebildik. Hızlı bir şekilde ilk önce kalan 65 hektarı sürerek ananas dikimine hazır hale getireceğiz. Traktör olmadan büyük ölçekli tarım yapmamız mümkün değil, traktör hem zaman kayıplarının hem de rekolte kayıplarının önüne geçiyor. TİKA'nın desteği sadece bunlarla sınırlı değil bugün burada aynı zamanda meyve kurutma ve paketleme tesisinin de temel taşını koyuyoruz. İnşallah yakın bir zamanda soğuk hava depomuza da TİKA bizi kavuşturacak. Hedefimiz 2025 yılına kadar ananas ihracatını yıllık 50 bin adete çıkarmaktır. İki ülke cumhurbaşkanının arasındaki dostane ilişki Türkiye ve Gine arasındaki iş birliğine güçlü bir nefes oluyor. " dedi.

TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser ise "2019 yılında Gine'de meyve üretiminin ve çeşitliliğinin artırılması amacıyla 3 yıllık bir program başlattık. Programın içeriği 100 hektar arazinin iş makinaları ile temizlenmesi, arazide sulama sistemi kurulması, traktör hibesi, meyve kurutma ve paketleme tesisi, soğuk hava deposu ve meyve suyu üretimi ve paketleme tesisi aşamalarından oluşuyor. Tüm bu projeler tamamlandığında meyve sektöründe rekolte, istihdam ve ihracat artışını gözlemleyeceğiz. Federasyon Başkanı ve ihracat ekibini yeni iş bağlantıları için Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Bu sektördeki ambalaj ihtiyacının Türk firmaları tarafından karşılanması öncelikli hedefimiz. " diye konuştu.