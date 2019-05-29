Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gine'de sağlık hizmeti
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Gine'de sağlık hizmeti

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine'nin başkenti Konakri'de ücretsiz sağlık hizmeti veren Jean Paul II Hastanesinin tıbbi analiz laboratuvarını yenilenerek, modern tıbbi cihazlarla donattı.

TİKA'dan Gine'de sağlık hizmeti, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine'nin başkenti Konakri'de ücretsiz sağlık hizmeti veren Jean Paul II Hastanesinin tıbbi analiz laboratuvarını yenilenerek, modern tıbbi cihazlarla donattı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli, yetim, göçmen, şiddet mağduru kadın ve HIV/AIDS hastalarına yönelik hizmet veren Jean Paul II Hastanesinin tıbbi analiz laboratuvarı yenilendi.
Yenilenmenin ardından düzenlenen açılış törenine, Gine Sosyal Faaliyetler, Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanı Hadja Mariama Sylla, Türkiye'nin Konakri Büyükelçisi Hilmi Ege Türemen, Türk Hava Yolları Gine Ülke Müdürü Fatih Aygüner ve TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser katıldı.
Bakan Sylla, burada yaptığı konuşmada, "Laboratuvarlar hastanelerin kalbi ve beynidir. Buralarda çalışma koşulları hijyenik ve kullanılan cihazlar da güncel olmalıdır. Aksi takdirde hizmetin kalitesinde büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Jean Paul II Hastanesi böyle bir durumdaydı. TİKA hastanenin kalbine dokundu. Bununla da bitmiyor, laborantlarımızı da eğitimden geçirerek cihazlar konusunda uzmanlaşmalarını sağlayacak." dedi.
Jean Paul II Hastanesi, genel tıp, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları, travmatoloji, kadın hastalıkları, diş hekimliği, onkoloji, Kulak Burun Boğaz (KBB), beyin cerrahisi, laboratuvar, radyoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile günde ortalama 150 ila 250, yılda ise 70 binin üzerinde hastaya hizmet veriyor.
Hastane, engelli, göçmen, şiddet mağduru kadınlar, yetim çocuklar, bakıma muhtaç insanlar ve HIV/AIDS hastalarına yönelik ücretsiz sağlık hizmeti sunarak sosyal anlamda da büyük bir boşluğu dolduruyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:38 Kaynak: AA
Konakri, Jean Paul, Gine, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Cem Uzan'dan büyük merak uyandıran "12 Haziran" paylaşımı Abdullah Şevki'nin ardından Elif Şafak'ın da çocuk istismarını öven kitap yazdığı ortaya çıktı Torununun nişanlandığı evde, kanlar içinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 13:57:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gine'de sağlık hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]