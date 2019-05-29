TİKA'dan Gine'de sağlık hizmeti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine
'nin başkenti Konakri
'de ücretsiz sağlık hizmeti veren Jean Paul
II Hastanesinin tıbbi analiz laboratuvarını yenilenerek, modern tıbbi cihazlarla donattı.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, engelli, yetim, göçmen, şiddet mağduru kadın ve HIV/AIDS hastalarına yönelik hizmet veren Jean Paul II Hastanesinin tıbbi analiz laboratuvarı yenilendi.
Yenilenmenin ardından düzenlenen açılış törenine, Gine Sosyal Faaliyetler, Kadın ve Çocuğu Destekleme Bakanı Hadja Mariama Sylla, Türkiye
'nin Konakri Büyükelçisi Hilmi Ege
Türemen, Türk Hava Yolları
Gine Ülke Müdürü Fatih
Aygüner ve TİKA Gine Koordinatörü Gökhan Keser
katıldı.
Bakan Sylla, burada yaptığı konuşmada, "Laboratuvarlar hastanelerin kalbi ve beynidir. Buralarda çalışma koşulları hijyenik ve kullanılan cihazlar da güncel olmalıdır. Aksi takdirde hizmetin kalitesinde büyük sıkıntılar ortaya çıkıyor. Jean Paul II Hastanesi böyle bir durumdaydı. TİKA hastanenin kalbine dokundu. Bununla da bitmiyor, laborantlarımızı da eğitimden geçirerek cihazlar konusunda uzmanlaşmalarını sağlayacak." dedi.
Jean Paul II Hastanesi, genel tıp, çocuk hastalıkları, iç hastalıkları, travmatoloji, kadın hastalıkları, diş hekimliği, onkoloji, Kulak Burun Boğaz (KBB), beyin cerrahisi, laboratuvar, radyoloji ve sosyal hizmetler bölümleri ile günde ortalama 150 ila 250, yılda ise 70 binin üzerinde hastaya hizmet veriyor.
Hastane, engelli, göçmen, şiddet mağduru kadınlar, yetim çocuklar, bakıma muhtaç insanlar ve HIV/AIDS hastalarına yönelik ücretsiz sağlık hizmeti sunarak sosyal anlamda da büyük bir boşluğu dolduruyor.