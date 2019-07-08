Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim desteği
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TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim desteği

1 saat önce

TİKA koordinasyonunda Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.

TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim desteği, System.String[]
TİKA koordinasyonunda Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda İstanbul'a gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü uzmanları, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Çekmece Et Kesimhanesi'nde Gineli uzmanlara mezbaha işletilmesi, denetlenmesi ve atık yönetimi konusunda bilgiler verdi. Eğitimin ardından İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan market ve kasaplarda uygulamalı denetimler yapıldı. Eğitim programı sonunda uzmanlara yönelik TİKA tarafından Atatürk Arboretum ve İstanbul'daki tarihi yerleri kapsayan bir kültür gezisi gerçekleştirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
İstanbul, Gine, Güncel
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