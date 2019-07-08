TİKA'dan Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına eğitim desteği
1 saat önce
TİKA koordinasyonunda Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:00 Kaynak: İHA
TİKA koordinasyonunda Gine
Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda İstanbul
'a gelen Gine Hayvancılık Bakanlığı uzmanlarına "mezbaha yönetimi" eğitimi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü uzmanları, İstanbul'un Arnavutköy
ilçesindeki Çekmece Et Kesimhanesi'nde Gineli uzmanlara mezbaha işletilmesi, denetlenmesi ve atık yönetimi konusunda bilgiler verdi. Eğitimin ardından İstanbul'un Sarıyer
ilçesinde bulunan market ve kasaplarda uygulamalı denetimler yapıldı. Eğitim programı sonunda uzmanlara yönelik TİKA tarafından Atatürk Arboretum ve İstanbul'daki tarihi yerleri kapsayan bir kültür gezisi gerçekleştirildi. - ANKARA
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