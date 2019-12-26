TİKA'dan Gine polisine eğitim - Son Dakika
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TİKA'dan Gine polisine eğitim

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'nin polis teşkilatı mensuplarına, "Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu" verdi.

TİKA'dan Gine polisine eğitim, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Batı Afrika ülkesi Gine'nin polis teşkilatı mensuplarına, "Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu" verdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğindeki "Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi" kapsamında Gineli polislere eğitim verildi.

Bu kapsamda emniyet mensuplarına tecrübe paylaşımı, suçla mücadelede ortak bilinç, polis ve asker teşkilatlarının terminolojilerinde birlik gibi hizmet içi ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Aralık ayındaki eğitimlere Gineli 10 polis teşkilatı üyesi, Türkiye'nin farklı şehirlerinde "Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Kursu"na katıldı.

Eğitimden ve Türk misafirperverliğinden memnuniyetlerini dile getiren polisler, gelecek yıl eğitimlere Gine'de Türk eğitmenlerle devam edilmesini istedi.

Kapasite artırımı

Program kapsamında TİKA'yı ziyaret eden Gine Polis Akademisi Yetkilisi Emniyet Müdürü Muhammed Lamine Nabe, Türkiye'nin her alandaki tecrübesinden faydalanmak istediklerini ifade etti.

Ziyarette TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Uğur Tanyeli de Türkiye'nin Afrika'nın batısında iş birliğine yaraşır projeler yapmaya çalıştığını ifade ederek Gine'nin kapasite artırımına yönelik projelerle destek olmaya devam edileceğini belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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