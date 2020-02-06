TİKA'dan Gineli kadınlara tarım alanında istihdam - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİKA'dan Gineli kadınlara tarım alanında istihdam - Son Dakika

TİKA'dan Gineli kadınlara tarım alanında istihdam

6 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine'nin başkenti Konakri'ye 2 saat mesafede bulunan Dubreka bölgesinde verimli araziyi sebze yetiştiriciliğine açarak kadınlara ek gelir sağladı.

TİKA'dan Gineli kadınlara tarım alanında istihdam, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gine'nin başkenti Konakri'ye 2 saat mesafede bulunan Dubreka bölgesinde verimli araziyi sebze yetiştiriciliğine açarak kadınlara ek gelir sağladı.


Gelir olarak ise toplamda yıl içerisinde 20 bin bin Avroya yakın kazanç elde edileceği ve bunun da 60 ailenin bütçesine 350 Avro katkı sunacağı tahmin ediliyor.


TİKA'nın projesinden yararlanan M'mah Soumah, "Yıl içerisinde arazide yağmurlu dönemde pirinç yetiştiriyoruz fakat geri kalan 7 aylık dönemde ise imkansızlıklar nedeniyle küçük ölçekte sebze yetiştiriyorduk fakat verim düşük oluyordu. TİKA 8 hektar büyüklüğünde bir arazide patlıcan, biber ve bamya yetiştirmemiz için tarım ekipmanları, tohum, gübre tedarik etti ve sulama sistemi kurdu. Şimdi tonlarca ürün elde edip satacağız, sebze daha fazla para kazandırıyor" dedi. - ANKARA

Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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