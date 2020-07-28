TİKA'dan Guatemala'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketi yardımı - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala İslam Merkezi işbirliğinde 250 adet gıda ve hijyen kolisi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

2019 yılında başlayan ve bütün Dünya'ya yayılan Kovid-19 pandemisi Orta Amerika ülkesi olan Guatemala'da da hızla yayılıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla harekete geçen TİKA, T.C. Guatemala Büyükelçiliği ve Guatemala Müslüman Toplumu işbirliğinde yağ, pirinç, fasulye, makarna, yulaf ezmesi, tuz ve sabundan oluşan 250 adet gıda ve hijyen kolisi farklı dinlere mensup ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Teslimi törenine Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun ve Guatemala İslam Merkezi başkanı Ader Abdel Aucar Hernandez katıldı.

Törende konuşan Aucar Hernandez, başkanı olduğu merkezin din farkı gözetmeksizin bütün Guatemalalılara yardımcı olduğunu vurgulayarak yapılan yardımdan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Törene katılan Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun ise yapılan bu yardımın Türk Milleti'nin gönlünden kopan bir armağan olduğunu, ülkemizin pandemi ve benzeri zor koşullarda Guatemala halkının her zaman yanında olmaya devam edeceğini ifade etti. - ANKARA