TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği - Son Dakika
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TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği

16.03.2022 21:27
TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da dezavantajlı kadınlara geçimlerini sağlamaları için mesleki malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da dezavantajlı kadınlara geçimlerini sağlamaları için mesleki malzeme desteğinde bulundu.

TİKA ve Değişimci Kadınlar (Women for Change, WfC) derneği iş birliğinde 100 kadının eğitileceği ve meslek edineceği proje hayata geçirildi.

Dikiş-nakış, terzilik ve sabun üretimi gibi konularda onlarca kadına eğitim verildi. Eğitimden faydalanan kadınlara düzenlenen törenin ardından TİKA tarafından 15 dikiş makinesi, 15 terzi tezgahı, çeşitli kumaşlar, ütü, iğne, iplik, makas gibi mesleklerini icra edebilecekleri diğer birçok malzeme dağıtıldı.

TİKA ayrıca projenin ikinci ayağını oluşturan katı ve sıvı sabun üretimi için gerekli malzemeleri hibe etti.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, törende yaptığı konuşmada, "Kadınların desteklenmesi tüm toplumun desteklenmesidir." dedi.

TİKA tarafından sağlanan ekipmanla dezavantajlı kadınların mesleki beceri kazanacağına değinen Mutaf, 2007 yılında ilk renkli ultrason cihazlarının da Türkiye tarafından hibe edildiğini, ayrıca sağlık çalışanlarına 45 gün Türkiye'de eğitim verildiğini anımsattı.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refat Bakanı Ayaa Benjamin Warille, dezavantajlı ve zor durumda olan tüm kadınların ülke nüfusunun yarısından fazlasını oluşturduğunu ve onların desteklenmesi halinde nüfusun çoğunluğunda iyileşme görüleceğini, giyim kuşam ve sabunun günlük hayatın olmazsa olmazları olduğunu, bu yüzden projenin önem taşıdığını belirterek, TİKA'ya teşekkür etti.

Değişimci Kadınlar Derneği Başkanı Anna Tazita Samuel, 2016'dan beri faaliyet gösteren derneğin uzun zamandır kadın ve genç kızlar için terzilik ve sabun üretimi alanlarında bir eğitim atölyesi kurmak istediğini söyleyerek, bu hayallerinin TİKA sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi.

Güney Sudan Genel Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanı Taban Kozo Abel de Güney Sudan'da mesleki eğitimin güçlendirilmesine desteği nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği
TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği
TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği
TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği

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Mesleki Eğitim, Güney Sudan, Türkiye, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Güney Sudan'daki dezavantajlı kadınlara mesleki eğitim desteği - Son Dakika


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