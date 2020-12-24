TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği - Son Dakika

TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği

24.12.2020 22:57
TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği, System.String[]

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dul ve kimsesiz kadınların kullandığı sabun üretim atölyesini yenileyerek, malzeme desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da dul ve kimsesiz kadınların kullandığı sabun üretim atölyesini yenileyerek, malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı ve Lulu Care Sivil Toplum Kuruluşu iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında, fiziki şartları kötü durumda bulunan sabun üretim atölyesini yeniledi.

Başkanlık, ayrıca, üretimde kullanılmak üzere hindistan cevizi yağı, kostik soda, bitkisel gliserin, doğal sabun renklendirici, sodyum silikat, parfüm, ambalaj paketleme malzemeleri, kova, ölçü kalıpları ve sabun kalıplama makineleri desteğinde bulundu.

Projenin açılışına, Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Regine Lullo, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Biltekin, törende yaptığı konuşmada, Güney Sudanlı kadınlara verilen destek kapsamında üretime yönelik projelerin öneminden bahsetti. Temizliğe olan ihtiyacın arttığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayata geçirilen projeye dikkat çeken Biltekin, atölyenin salgın sürecinde sıkıntı yaşayan Güney Sudanlı kadınlara önemli destek sağlayacağını söyledi.

Güney Sudan Cinsiyet, Çocuk ve Sosyal Refah Bakanlığı Genel Müdürü Lullo da TİKA tarafından verilen desteğin özellikle iç savaş döneminde dul ve sahipsiz kalmış kadınlar için önemli olduğunu ifade etti.

Lullo, her zaman yanlarında olan ve destekte bulunan Türkiye'ye teşekkür etti.

Güney Sudan, toplum, Çocuk, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona kurallarını hiçe sayıp tatile giden Bachmann ve McCabe'yi yaptıkları paylaşımlar ele verdi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de eski yıldız futbolcular yarışacak Akraba iki aile arasında çıkan arazi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 5 yaralı Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 yendi Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 18 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:15
Acil servis hemşiresi Acil servis hemşiresi "çalışma koşulları" gerekçe gösterilerek oğlunun velayetini kaybetti         
18:14
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Boşanma davasına, aracına Boşanma davasına, aracına "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti         
14:01
Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi Arkadaşını öldürüp intihar süsü vermişti, ifadesi şoke etti: Cinsel organını ağzıma sokmak istedi         
13:38
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?         
12:09
PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı         
11:11
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 23:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİKA'dan Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi kadınlara üretim atölyesi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei