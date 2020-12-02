TİKA'dan Güney Sudanlı balıkçılara destek - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudanlı balıkçıların üretimini desteklemek amacıyla Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 125 balıkçıya malzeme desteğinde bulundu.

TİKA, Güney Sudan Balıkçılık Bakanlığı ve Humanitarian Agency işbirliğinde Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da 125 balıkçıya bin 250 adet balıkçılık sicimi, 500 kutu kanca ve 250 adet elyaftan yapılmış monofilament olta desteğinde bulunuldu. Malzeme teslim törenine Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Tuğrul Biltekin, Güney Sudan Balıkçılık Bakanlığı Genel Müdürü Jackson Muso, TİKA Cuba Koordinatör Yardımcısı Turgut Gazigil ve STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Biltekin, Güney Sudan hükümeti tarafından verilen ihtiyaç listesi doğrultusunda TİKA tarafından Güney Sudanlı balıkçılara sağlanan desteğin yanı sıra üretime yönelik projelerin önemine değindi. Biltekin, projenin pandemi sürecinde üretimde sıkıntılar yaşayan Güney Sudanlı balıkçılara önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Güney Sudan Balıkçılık Bakanlığı Genel Müdürü Jackson Muso da TİKA tarafından yapılan yardımın Nil Nehri civarında geçimlerini balıkçılıktan sağlayan aileler için olan önemine değindi. Muso, her zaman yanlarında olan ve destekte bulunan Türkiye'ye teşekkür etti. - ANKARA