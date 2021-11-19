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TİKA'dan Güney Sudanlı kadın girişimcilere destek - Son Dakika

TİKA'dan Güney Sudanlı kadın girişimcilere destek

19.11.2021 23:14
TİKA'dan Güney Sudanlı kadın girişimcilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Derneğine kapasite artırım desteği verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Güney Sudan'da faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Derneğine kapasite artırım desteği verdi.

TİKA, derneğe çanak-çömlek yapım makinesi, dikiş makineleri, ayakkabı makinesi, boncuk dizim makinesi ve nakış makineleri ile diğer malzemeleri temin etti.

Bu makineler ve malzemeler sayesinde okuma yazma bilmeyen, çocuk sahibi dul kadınlar, çanak-çömlek, elbise, ayakkabı, el işi ve süs eşyası yaparak geçimini temin edebilecek.

Kadınlar, ürettikleri ürünleri pazarlarda, fuarlarda ve kermeslerde satarak ve elde ettikleri hasılatın bir kısmıyla da ham madde temin ederek üretime devam edebilecek.

Proje açılışında konuşan Güney Sudan Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Finella Iams, "Güney Sudan kadınlarını, ancak özellikle bugün burada bulunan kadınları, yani hiçbir zaman sınıfla tanışma fırsatı olmamış, okuma-yazma bilmeyen ve adının altına imzasını atamayan kadınları desteklediği için TİKA'ya teşekkür ederim." dedi.

Projeden yararlanacak kadınların çoğunluğunun dul ve anne olduklarını belirten Iams, bu kadınların ailelerinin bakımı, çocuklarının tıbbi masrafları, eğitim giderleri ve gıda güvenliğini sağlamak için elleriyle çalıştıklarını, çanak-çömlek, nakış ve süs eşyaları yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

"TİKA sayesinde üretim sayısı ve hızı artacak"

Iams, daha önce kadınların elleriyle yaptıkları eşyaların TİKA sayesinde artık makineler vasıtasıyla yapılacağını, bunun da üretilen ürün sayısında ve üretim hızında büyük artışlar sağlayacağını vurguladı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ofisi Cinsiyet ve Çocuk Refahı Dairesi Başkanı Elizabeth Joseph Shadar da ataerkil toplumun dayattığı erkek çocuk eğitiminin öncelikli olduğu inancının değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu projeden bütün toplumun yararlanacağını, kadını güçlendirme projelerinin kadınların kendine güvenini artırdığını ve ekonomik bağımsızlıklarını sağladığını belirten Shadar, projeden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sundu.

Türkiye, kadın ve çocuklara yönelik desteklere öncelik veriyor

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf ise Türk misyonunun kadın ve çocuklara yönelik destekleri öncelik olarak gördüğünü, ülkede TİKA ve Kızılay tarafından kısa süre içerisinde birçok proje gerçekleştirildiğini aktardı.

Bu projelerin yararlanıcılara azami fayda sağladığına dikkati çeken Büyükelçi Mutaf, yakın zamanda Türkiye Maarif Vakfının da ülkeye gelerek eğitim alanında faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

Türk insanının kadınların iktisadi girişimlerine değer verdiğini söyleyen Mutaf, bu yıl içinde yetimhanelere gıda ve oyuncak yardımı yapacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Güney Sudanlı kadın girişimcilere destek - Son Dakika


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