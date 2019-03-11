Son Dakika Haberleri: Tika'dan Gürcistan'a Bitki Zararlılarına Karşı Mücadelede Destek

Tika'dan Gürcistan'a Bitki Zararlılarına Karşı Mücadelede Destek

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Gürcü uzmanlara Türk uzmanlar tarafından bitki zararlılarına karşı mücadele konusunda eğitimler verilmesi projesi başladı.

Tika'dan Gürcistan'a Bitki Zararlılarına Karşı Mücadelede Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Gürcü uzmanlara Türk uzmanlar tarafından bitki zararlılarına karşı mücadele konusunda eğitimler verilmesi projesi başladı.

TİKA'nın desteğiyle yapılan proje kapsamında Türk uzmanlar, Gürcistan Milli Botanik Bahçesi, Ilia Devlet Üniversitesi Botanik Enstitüsü ve Tiflis Belediyesi Çevre Koruma Dairesi personeline 5 günlük seminerle eğitimler verecek.

Başkent Tiflis'teki Gürcistan Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen ilk seminere, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Milli Botanik Bahçesi Müdürü Tamaz Darçidze, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür katıldı.

Seminerde konuşan Darçidze, daha önce TİKA'dan Milli Botanik Bahçesi ile Tiflis genelinde bitkilerin korunması ve aşılanması projesi kapsamında ilaç ve ekipman desteği aldıklarını belirterek TİKA ile etkili iş birliğini sürdürdüklerini kaydetti.

TİKA'nın Gürcistan'da gerçekleştirdiği projelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayan Darçidze, "TİKA'nın Gürcistan'da hayata geçirdiği projeler, Türkiye ve Gürcistan arasındaki kardeş ve dostane ilişkilerin göstergesi." dedi.

Demirdağ da TİKA'nın Gürcistan'da yıllardır çeşitli alanlarda birçok projeyi yürüttüğünü söyledi.

"Özelikle 2005'ten bu yana Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinden Kazbegi Milli Botanik Bahçesi, Batum Botanik Bahçesi ve Tiflis olmak üzere birçok projede Gürcü tarafıyla iş birliği yaptık, ekipmanlar aldık." diyen Demirdağ, bu iş birliğini gelecekte de sürdüreceklerini kaydetti.

Fatih Ülküdür de Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin doğanın korunması konusundaki zengin tecrübesini seminerlerle Gürcü uzmanlarla paylaşacaklarını ifade etti.

Ülküdür, karşılıklı öğrenilecek çok şey olduğunu belirterek "Ormanlar nerede olursa olsun herkesin ortak mirasıdır. Biz her zaman yeşilin yanındayız, yeşili destekliyoruz ve bunun için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:45 Kaynak: AA

Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor Trabzon'dan Gemilerle Gürcistan'a Taş Taşınacak

Seher Dilovan, Podyumda Kalçasını Gösteren Hatice'yi Sert Bir Dille Eleştirdi İYİ Parti Lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Yanıt: Paşalara Boyun Eğmedim, Sana mı Eğeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 20:49:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tika'dan Gürcistan'a Bitki Zararlılarına Karşı Mücadelede Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]