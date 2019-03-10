Son Dakika Haberleri: Tika'dan Gürcistan'da Bağımlılıkla Mücadeleye Destek

Tika'dan Gürcistan'da Bağımlılıkla Mücadeleye Destek

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliği ile yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marneuli kentinde gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Tika'dan Gürcistan'da Bağımlılıkla Mücadeleye Destek, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliği ile yürütülen bağımlılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marneuli kentinde gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Azerbaycan asıllı kişilerin çoğunlukla yaşadığı kentte, TİKA ve Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle uyuşturucu bağımlılığının aile yapısına yıkıcı etkisinin anlatan "Bu Yolun Son Durağı" isimli oyun izleyiciler ile buluştu.

Marneuli kültür evindeki etkinliğe TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi Başkanı Özgür Yücel, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tiflis Enstitüsü temsilcileri, Gürcistan Yeşilay Cemiyeti yetkilileri, bölge milletvekilileri ve öğrenciler katıldı.

Demirdağ, programda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, TİKA ile Gürcistan Yeşilay Cemiyetinin ülkede bağımlılıkla birlikte mücadele ettiğini kaydetti.

Program sonunda, oyunculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Bu Yolun Son Durağı", Tiflis dahil 4 şehirde seyirciyle buluşmuştu.

Bağımlılığın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, özellikle genç nesilde farkındalığın artırılması, bu konuda eğitim ve önleme faaliyetlerine önem verilmesi amacıyla Gürcistan Yeşilay Cemiyeti, Türkiye Yeşilay Cemiyetinin iş birliğiyle 2015'te kuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Yeşilay, Gürcistan, Güncel
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