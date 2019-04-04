Son Dakika Haberleri: Tika'dan Gürcistan'da Sağlık Personeline Eğitim

Tika'dan Gürcistan'da Sağlık Personeline Eğitim

49 dakika önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına enfeksiyon hastalıkları tedavisi konusunda Türk uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Tika'dan Gürcistan'da Sağlık Personeline Eğitim, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına enfeksiyon hastalıkları tedavisi konusunda Türk uzmanlar tarafından eğitim verildi.

TİKA desteğiyle Batum Enfeksiyon Hastalıkları hastanesinde çalışan enfeksiyon uzmanları, radyologlar, laboratuvar uzmanları ve hemşirelerden oluşan 35 sağlık personeline Türk uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Program kapsamında kan alma ve taşıma standartları, modern immünolojik çalışmalar, EUCAST- bakteriyolojideki standartlar, karın organlarının ultrason taraması, karın boşluğunun radyografi incelemesi, modern röntgen ve ultrason cihazların kullanımı, dizanteri, göğüs boşluğunda organlarının hastalıkları, gibi konularda eğitim verildi.

Proje ile kurum personelinin modern tıbbi cihazların kullanımı ve enfeksiyon hastalıkları tedavisi konusundaki kapasitelerinin arttırılması ve Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin Gürcistan'la paylaşılması hedefleniyor.

Batum'da bulunan ve Acara Bölgesi ile tüm Batı Gürcistan'a hizmet veren Batum Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı 2017 yılında TİKA desteğiyle yapılarak 50 yataklı hastane modern ve çağa uygun tıbbi cihaz ve ekipmanları ile donatılmıştı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:09 Kaynak: İHA

Batum, Güncel
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