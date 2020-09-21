TİKA'dan Gürcistan'ın Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığına eğitim desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından organize edilen, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve Gürcü uzmanların katıldığı "Online Bitki Hastalıkları (Fitopatoloji) Teşhis ve Tanılama Eğitimleri" tamamlandı.

Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığının kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla 2019 yılında başlanan Tarım Uzmanlarının Eğitimi İşbirliği Programı, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığının ilgili alanlarda görev yapan uzmanlarına bitki hastalıkları hakkında eğitim verildi.

Eğitim sırasında uzmanlara, bitki ve bitkisel ürünleri tehdit eden bakteriler, virüsler, bitki hastalıklarını teşhis etme, zarar seviyelerini belirleme ve bunlara karşı mücadele etme konularında sunumlar yapıldı.