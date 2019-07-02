Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği
Son Dakika Güncel Haber

TİKA'dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği

1 saat önce

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) işbirliğinde 6 yıldır devam eden Mustafa Kemal Atatürk Liderlik Eğitimi Programı'nın bu yılki mezunları sertifikalarını aldı.

TİKA'dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği, System.String[]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) işbirliğinde 6 yıldır devam eden Mustafa Kemal Atatürk Liderlik Eğitimi Programı'nın bu yılki mezunları sertifikalarını aldı.

2013 yılından beri başarıyla gerçekleştirilen Gürcistan Genç Kamu Görevlileri Eğitim Programının Sertifika törenine Türkiye Cumhuriyeti Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, program eğitimcileri, kursiyerler ve TİKA yetkilileri katıldı.

Gürcistan Stratejik Analiz Merkezi (GSAC) tarafından icra edilen ve yüksek talep gören eğitim programı çerçevesinde, 2018-2019 yılı eğitim dönemi için; kamu görevlileri, sivil toplum temsilcileri, genç araştırmacı ve gazetecilerden oluşan 169 kişi mezun olarak sertifikalarını aldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen proje ile dost ve komşu ülke Gürcistan'ın kamu görevlilerinin eğitilmesine, kamu ile medya sektörünün çeşitli kademelerinde görev yapan Gürcü gençlere Türkiye hakkında doğru ve güvenilir bilgilerin aktarılması hedefleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:04 Kaynak: İHA
gürcistan, gürcü, kamu, tika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı Devlet Bahçeli, Davutoğlu ve Gül'ün "yeni parti" girişimlerini eleştirdi İçişleri Bakanlığı tüm valileri "düğün magandaları" karşı tekrar uyardı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TİKA'dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]