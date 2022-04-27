TİKA'dan Hırvatistan'da gıda yardımı - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan programları kapsamında Hırvatistan'da 500 gıda kolisi yardımında bulundu.

TİKA, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvatistan İslam Birliğine bağlı insani yardım kuruluşu "Zirat" ve Antun Padovanski Kilisesine ait aşevine 250'şer gıda kolisi yardımı yaptı.

TİKA'nın hazırladığı gıda kolilerinin dağıtımına, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Rahman Nurdun, TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut ve Müftü Aziz Hasanovic katıldı.

Hızlan, burada yaptığı açıklamada, Zagreb Camisi önünde yardım kolilerini dağıttıklarını daha sonra aynı faaliyetin kilise önünde de devam edeceğini söyledi.

Nurdun, "Bu paketlerin dağıtımını büyükelçimiz ve kıymetli müftü ile birlikte yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Hırvatistan'da 2016'dan beri, ülke ile kültürel iş birliğini teşvik etmek amacıyla farklı insani yardım projelerinde yer aldık." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın din ve ırk farkı yapmaksızın yardımlar yaptığına dikkati çeken Nurdun, "Ramazanın son haftasında kardeşlik ve dostluk ilişikleri içerisinde bulunduğumuz halklarla dayanışma içinde olmak istedik." diye konuştu.

Hasanovic, Türkiye'den gelen yardımlar için teşekkür ederek TİKA'nın, Hırvatistan'da din, ırk, kültür ayrımı yapmadan yardımlar yaptığının altını çizdi.

Kilise aşevine yardım 3 yıldır devam ediyor

Kiliseden yapılan açıklamada, TİKA'nın Antun Padovanski Kilisesine ait aşevine yardımının 3 yıldır devam ettiği belirtildi.

Nurdun burada yaptığı açıklamada da ramazanın şefkat ve dostluk mesajı taşıdığını ve Hırvatistan vatandaşlarına yardım edebilmekten onur duyduğunu ifade etti.

Rahip Vladimir Vidovic, Katolik Kilisesi ile İslam Birliği temsilcileri arasındaki iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek TİKA'ya, yardımları için teşekkür etti.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, "Masamızı komşularımızla paylaşmak bizim kültürümüzün bir parçası. Bizde komşular akrabalardan daha önemlidir, çünkü bize mesafe olarak en yakın olan komşularımızdır." dedi.

TİKA tarafından yapılan açıklamada, "Kali Sara" Romanlar Birliğine de bir araç bağışlanacağını ifade edildi.

TİKA, bu yıl ramazan ayı dolayısıyla Hırvatistan'da 1800 gıda kolisi dağıtıyor.